В Ростове за госизмену осудили жителя Запорожской области, планировавшего теракт

В Ростове осудили жителя Васильевки Запорожской области. Мужчину обвинили в том, что он в составе группы готовил теракт против сотрудника полиции с использованием самодельного взрывного устройства, которое получил от разведки Украины.
Бомбу запарожец прятал в тайнике. Осуществить задуманное мужчина не успел, так как был задержан силовиками.
— Кроме того, обвиняемый собрал и передал в спецслужбу противника информацию о местах дислокации личного состава и техники подразделений Минобороны России в Запорожской области, — прокомментировали в ФСБ по Ростовской области.
Южный военный суд приговорил его к 17 годам лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.
Подпишись на нас в Telegram.
Читайте также.
«Собиралась встретиться с бывшим мужем»: В Ростовской области ищут пропавшую мать двоих детей-инвалидов.
«Уверяет, что высадил»: На Дону почти неделю ищут мать двоих детей-инвалидов, которая уехала с экс-мужем и не вернулась.