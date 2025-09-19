Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове за госизмену осудили жителя Запорожской области, планировавшего теракт

В Ростове огласили приговор мужчине, который планировал покушение на полицейского.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове осудили жителя Васильевки Запорожской области. Мужчину обвинили в том, что он в составе группы готовил теракт против сотрудника полиции с использованием самодельного взрывного устройства, которое получил от разведки Украины.

Бомбу запарожец прятал в тайнике. Осуществить задуманное мужчина не успел, так как был задержан силовиками.

— Кроме того, обвиняемый собрал и передал в спецслужбу противника информацию о местах дислокации личного состава и техники подразделений Минобороны России в Запорожской области, — прокомментировали в ФСБ по Ростовской области.

Южный военный суд приговорил его к 17 годам лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.

Подпишись на нас в Telegram.

Читайте также.

«Собиралась встретиться с бывшим мужем»: В Ростовской области ищут пропавшую мать двоих детей-инвалидов.

«Уверяет, что высадил»: На Дону почти неделю ищут мать двоих детей-инвалидов, которая уехала с экс-мужем и не вернулась.