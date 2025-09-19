Машина с «приданым»: В привезенном в Молдову из США автомобиле обнаружена гремучая змея — ее укус смертельный

Необычный и опасный случай был зарегистрирован недавно в Республике Молдова, когда мужчина обнаружил гремучую змею под капотом автомобиля, импортированного из Соединенных Штатов Америки, из штата Калифорния. Этот вид рептилий, родом из Северной Америки, является ядовитым, и его укус может быть смертельным.