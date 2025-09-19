Ричмонд
Машина с «приданым»: В привезенном в Молдову из США автомобиле обнаружена гремучая змея — ее укус смертельный

Этот вид рептилий, родом из Северной Америки, является ядовитым, и его укус может быть смертельным [видео]

Источник: Комсомольская правда

Необычный и опасный случай был зарегистрирован недавно в Республике Молдова, когда мужчина обнаружил гремучую змею под капотом автомобиля, импортированного из Соединенных Штатов Америки, из штата Калифорния. Этот вид рептилий, родом из Северной Америки, является ядовитым, и его укус может быть смертельным.

По данным Службы 112, инцидент был выявлен во время планового осмотра, проводимого владельцем. К счастью, змея была обнаружена вовремя, и никто не пострадал.

Власти напоминают, что гремучие змеи чрезвычайно опасны и рекомендуют проявлять повышенную бдительность при осмотре транспортных средств или других товаров, импортируемых из экзотических регионов.

Судьба гремучей змеи.

Гремучую змею, найденную в Кишинёве под капотом автомобиля из США, безопасно эвакуируют.

Спасатели, сотрудники зоопарка и представители ГИЧС вывезут рептилию, чтобы выпустить её в естественную среду обитания, где она не будет опасна для людей.

