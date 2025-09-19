Популярный кантри-певец Джеймс погиб в авиакатастрофе рядом со школой в США

В США в авиакатастрофе рядом с начальной школой Айотла-Вэлли погиб известный кантри-певец Бретт Джеймс, сообщает The New York Post.
По данным источника, 18 сентября в 13:40 одномоторный самолет SR22T вылетел из аэропорта имени Джона Тьюна в Нэшвилле. В 15:00 воздушное судно разбилось на поле во Франклине, штат Северная Каролина.
На борту находился 57-летний музыкант, обладатель премии «Грэмми» и автор хитов Jesus Take the Wheel и I Hold On. Вместе с ним летели еще двое пассажиров, их личности пока не установлены. Во время крушения ученики и персонал школы не пострадали.
