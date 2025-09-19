В пригороде Киева прогремел взрыв

В пятницу в окрестностях украинской столицы, в районе города Бровары, прогремел мощный взрыв, о чем сообщает украинское издание «Страна.ua».
Незадолго до этого в Киеве и Киевской области прозвучала сирена воздушной тревоги. Бровары расположены в семи километрах восточнее Киева.
«Сообщают о взрыве в районе Броваров Киевской области», — отмечается в сообщении издания.
Ранее сообщалось, что российские военные за неделю нанесли по объектам на Украине четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными БПЛА.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше