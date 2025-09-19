Ричмонд
В пригороде Киева прогремел взрыв

Незадолго до этого в Киеве и Киевской области прозвучала сирена воздушной тревоги.

Источник: Аргументы и факты

В пятницу в окрестностях украинской столицы, в районе города Бровары, прогремел мощный взрыв, о чем сообщает украинское издание «Страна.ua».

Незадолго до этого в Киеве и Киевской области прозвучала сирена воздушной тревоги. Бровары расположены в семи километрах восточнее Киева.

«Сообщают о взрыве в районе Броваров Киевской области», — отмечается в сообщении издания.

Ранее сообщалось, что российские военные за неделю нанесли по объектам на Украине четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными БПЛА.

