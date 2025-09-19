Ричмонд
Под Ростовом водитель грузовика протаранил три эвакуатора

Под Ростовом в ДТП с грузовиком и тремя эвакуаторами погиб человек.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области, на федеральной трассе М-4 «Дон» в пятницу, 19 сентября, произошла серьезная авария. В результате один человек погиб, один — пострадал.

Как рассказали в донской ГАИ, 40-летний водитель грузовика «Вольво» не справился с управлением. Машину занесло на обочину и она протаранила три припаркованных большегруза, которые прибыли на трассу для эвакуации сломанного авто.

В результате водитель «Вольво» погиб на месте аварии. Еще один человек — сотрудник службы аварийных комиссаров, был ранен. Его госпитализировали.

— Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сказали в донской ГАИ.

