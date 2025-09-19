Три юных россиянина жестоко избили и изнасиловали мужчину

Двое обвиняемых совершили в отношении своей жертвы действия сексуального характера с применением силы и пытались душить его рыболовной леской до потери сознания. Все свои противоправные действия злоумышленники записывали на камеру мобильного телефона, а затем распространили эту видеозапись среди знакомых. По решению суда все подозреваемые содержатся под стражей. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.