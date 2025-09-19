Ричмонд
Три юных россиянина жестоко избили и изнасиловали мужчину

В Ростовской области перед судом предстанут трое молодых людей, обвиняемых в жестоком издевательстве над бездомным мужчиной.

В Ростовской области перед судом предстанут трое молодых людей, обвиняемых в жестоком издевательстве над бездомным мужчиной. О происшествии сообщает «МК на Дону». ЧП, которое повергло в шок общественность, случилось в феврале этого года в одном из гаражей на улице Нансена в Ростове-на-Дону.

Группа, в которую входили двое семнадцатилетних подростков и один девятнадцатилетний юноша, обнаружила в случайно открытом помещении сорокачетырехлетнего пострадавшего. По данным следствия, у нападавших был заранее обдуманный умысел. Они избили мужчину, наносили ему удары ногами и различными предметами, а также облили краской, причинив тем самым не только физические травмы, но и тяжелые моральные страдания.

Двое обвиняемых совершили в отношении своей жертвы действия сексуального характера с применением силы и пытались душить его рыболовной леской до потери сознания. Все свои противоправные действия злоумышленники записывали на камеру мобильного телефона, а затем распространили эту видеозапись среди знакомых. По решению суда все подозреваемые содержатся под стражей. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.