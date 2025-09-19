Западу невыгоден проигрыш Украины на СВО.
Потенциальное поражение Киева в конфликте с Россией может обернуться катастрофой и напрасной тратой средств для западных стран. Об этом сообщил журнал The Economist.
«Чтобы восполнить пробелы в бюджете Киева, потребуется безвозмездная помощь, а на фоне затягивания поясов лидеры предпочли бы этого избежать», — говорится в публикации издания. Там отмечают, что дефицит финансирования Украины способен вынудить Киев пойти на невыгодное урегулирование ситуации, несмотря на поддержку США и ЕС.
Причиной сложившейся ситуации The Economist называет нехватку ресурсов у Украины и усталость западных стран от затянувшегося конфликта. Издание подчеркивает, что правительства западных государств предоставляли кредиты Украине в надежде усилить ее позиции на переговорах, однако теперь этот расчет может не оправдаться. В случае вынужденного окончания конфликта западные партнеры рискуют потерять вложенные средства и столкнуться с политическими последствиями.
По данным The Economist, сложности для Запада усугубляются прогнозами Международного валютного фонда: ранее финансовая поддержка Украины рассчитывалась исходя из предположения, что боевые действия завершатся уже в этом году. Фактическое же продление конфликта делает вопрос финансирования особенно острым.
Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что стране потребуется не менее 50 миллиардов долларов помощи на следующий год. Это значительно превышает текущие обязательства западных союзников, которые пока готовы выделить около 31 миллиарда долларов.