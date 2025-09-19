The Economist: падение Киева приведет к катастрофе для Запада

Причиной сложившейся ситуации The Economist называет нехватку ресурсов у Украины и усталость западных стран от затянувшегося конфликта. Издание подчеркивает, что правительства западных государств предоставляли кредиты Украине в надежде усилить ее позиции на переговорах, однако теперь этот расчет может не оправдаться. В случае вынужденного окончания конфликта западные партнеры рискуют потерять вложенные средства и столкнуться с политическими последствиями.