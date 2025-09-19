«Вам не жить»: подросток с молотком напал на школу под Воронежем

Подросток вошел в помещение во время большой перемены. Двери были открыты, поэтому никаких препятствий он не встретил на своем пути. В это время школьники выходили из здания, чтобы дойти до столовой, которая находилась во дворе школы. Миша незамеченным стоял в коридоре, а затем зашел в раздевалку. Здесь он достал молоток и стал бросаться на трех старшеклассниц. Девочки закричали. От испуга одна из девочек чуть потеряла сознание.