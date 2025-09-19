«Вам не жить»: подросток с молотком напал на школу под Воронежем

Подросток с молотком и несколькими ножами напал на учеников Шубинской средней школы в Острогожском районе Воронежской области. Ради расправы молодой человек пешком пришел из соседнего региона. Предотвратить нападение помогли умелые действия персонала и мужество учеников СОШ.
Миша (имя несовершеннолетнего изменено. — Авт.) учится в школе села Лесное Уколово Белгородской области. Небольшой населенный пункт расположен в нескольких километрах от места нападения. Здесь Миша тоже успел прославиться неадекватными действиями. Однажды он поджег мусорное ведро в родной школе. Но дело замяли. В целом, подростка считали странным, но безобидным. Его часто видели в храме села Верхнее Уколово. А инцидент с поджогом ведра решили считать случайностью.
Однако отправляясь на место расправы, Миша оставил на своей страничке в соцсетях настораживающую надпись «Вам не жить, я уже близко». Как выяснилось после нападения, такие угрозы поступали и раньше. Но никто на них особого внимания не обращал.
Подросток вошел в помещение во время большой перемены. Двери были открыты, поэтому никаких препятствий он не встретил на своем пути. В это время школьники выходили из здания, чтобы дойти до столовой, которая находилась во дворе школы. Миша незамеченным стоял в коридоре, а затем зашел в раздевалку. Здесь он достал молоток и стал бросаться на трех старшеклассниц. Девочки закричали. От испуга одна из девочек чуть потеряла сознание.
Быстро сориентироваться в ситуации сумел один из учеников школы. Он стал отвлекать внимание нападавшего на себя. Тем временем к месту происшествия подошли охранник, учитель физкультуры и водитель школьного автобуса. Директор, поняв, что творится неладное, нажал тревожную кнопку. Как только Миша отвернулся от старшеклассниц, мужчинам удалось его схватить и обезоружить. После чего к месту происшествия подоспела полиция.
Как выяснилось, Миша учился в Шубинской средней школы восемь лет — с 2018 по 2024 год. После чего он с семьей переехал в соседний регион.
Как стало известно «МК», во время допроса Миша не отрицал свою вину, а бывших соучеников называл биомусором. Он успел проучиться в местной СОШ шесть лет, а затем переехал в соседнюю область.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Решается вопрос о помещении подростка в психиатрический стационар для проведения судебной экспертизы.
«МК» удалось дозвониться до директора школы. По его словам, «все свидетели нападения чувствуют себя хорошо, никто не пострадал».