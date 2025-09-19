Ричмонд
ВСУ атаковали Белгородскую и Курскую области при помощи БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа в Белгородской и Курской областях, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа в Белгородской и Курской областях, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному над территориями Белгородской, Курской областей и над акваторией Черного моря», — сообщили представители Минобороны в своем telegram-канале. Там отметили, что инциденты произошли в период с 16:00 до 18:00 по московскому времени.

ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.

В России атаки ВСУ по территории Курской области уже назвали «извращенной логикой нацистского режима». Как отметила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, бить по безоружным на публику — нарушить все мыслимые основы гуманитарного права, передает РАПСИ.

