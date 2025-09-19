В результате удара ВСУ по грузовику в Белгородской области погиб водитель

Сгорел автомобиль после удара ВСУ.
В Белгородской области после удара Вооруженных сил Украины по грузовому автомобилю погиб водитель. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«Тяжелые новости из Краснояружского района. На окраине села Отрадовка в результате целенаправленного удара ВСУ по грузовому автомобилю погиб водитель», — сообщил Гладков в своем telegram-канале.
Это не первый случай гибели мирных жителей Белгородской области в результате обстрелов со стороны ВСУ. Ранее в селе Двулучное Валуйского округа украинский FPV-дрон нанес удар по автомобилю, в результате чего погиб мужчина, а еще один человек получил ранения.