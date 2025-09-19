Ричмонд
В результате удара ВСУ по грузовику в Белгородской области погиб водитель

В Белгородской области после удара Вооруженных сил Украины по грузовому автомобилю погиб водитель. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Сгорел автомобиль после удара ВСУ.

«Тяжелые новости из Краснояружского района. На окраине села Отрадовка в результате целенаправленного удара ВСУ по грузовому автомобилю погиб водитель», — сообщил Гладков в своем telegram-канале.

Это не первый случай гибели мирных жителей Белгородской области в результате обстрелов со стороны ВСУ. Ранее в селе Двулучное Валуйского округа украинский FPV-дрон нанес удар по автомобилю, в результате чего погиб мужчина, а еще один человек получил ранения.