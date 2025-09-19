Отбывающий срок педофил-рецидивист развратил 34 детей и получил 24 года колонии

По словам представителей ведомства, мужчину признали виновным по уголовным статьям о незаконном изготовлении и обороте порнографии, понуждении к действиям сексуального характера, а также о насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях. Как установило следствие, преступник, будучи за решеткой, связывался с жертвами в Сети, отправлял им порнографию, а также шантажировал детей, убеждая их отправлять ему интимные снимки.