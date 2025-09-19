Отбывающий срок педофил-рецидивист развратил 34 детей и получил 24 года колонии

Отбывающий срок педофил-рецидивист был приговорен Липецким областным судом к 24 годам лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности 34 детей. Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета (СК) России.
По словам представителей ведомства, мужчину признали виновным по уголовным статьям о незаконном изготовлении и обороте порнографии, понуждении к действиям сексуального характера, а также о насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях. Как установило следствие, преступник, будучи за решеткой, связывался с жертвами в Сети, отправлял им порнографию, а также шантажировал детей, убеждая их отправлять ему интимные снимки.
— Виновному назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, — передает официальный Telegram-канал областного управления СК.
Новгородский районный суд арестовал священнослужителя, обвиняемого в сексуальном насилии над ребенком. Уголовное дело в отношении духовника было возбуждено еще 3 сентября по решению СК России. Кроме того, в тот же день его допросили.