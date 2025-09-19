Путин высказался о завершении СВО, ВС РФ освободили 4 села за неделю: главное о спецоперации за 19 сентября

За минувшую неделю ВС РФ не только освободили несколько населенных пунктов, но и ликвидировали множество солдат ВСУ.
За последнюю неделю ВС РФ освободили четыре населенных пункта на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), Днепропетровской области, а также Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.
Также в военном ведомстве добавили, что за последнюю неделю в районе группировки войск «Центр» украинская армия потеряла до 3330 человек. Бойцы «Востока» ликвидировали больше 1860 солдат, воюющих за Украину. В зоне группировки «Днепр» погибло 380 украинских военных. В районе группировки «Север» за неделю Украина потеряла до 1250 бойцов. В зоне группировки «Запад» потери ВСУ превысили 1660 человек. На южном направлении, где действует группировка «Юг», за неделю погибло больше 1540 украинских военных.
Кроме того, важные высказывания сделал и президент России Владимир Путин, который посетил одно из пермских оборонных предприятий. Там глава государства выразил надежду, что события, связанные с СВО, пройдут. Также российский лидер рассказал о мощностях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в период спецоперации. Путин добавил, что России удалось нарастить некоторые виды вооружений за последние несколько лет. Главное об СВО за 19 сентября — в материале URA.RU.
Освобождение населенных пунктов.
Бойцы группировки «Центр» в течение последней недели продолжили наступление на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) и в Днепропетровской области. В результате был установлен контроль над селом Муравка в ДНР. За последнюю неделю подразделения группировки «Восток» сумели продвинуться вглубь оборонительных позиций противника, освободив населенный пункт Новониколаевка в Днепропетровской области, а также Ольговское и Новоивановку в Запорожской области. Таким образом, ВС РФ установили контроль над четырьмя населенными пунктами в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны.
Наступление продолжается.
Российские войска после освобождения села Муравка в ДНР продолжили наступление на красноармейском направлении. В Минобороны добавили, что украинские военные понесли тяжелые потери и были вынуждены оставить свои позиции. Сообщается, что ВСУ отступили с поля боя.
Освобождение Серебрянского лесничества.
Российские военные из группировки «Запад» полностью освободили Серебрянское лесничество в Луганской Народной Республике, выбив оттуда солдат ВСУ. Минобороны опубликовало видео, где видно, как проходит зачистка территории, уничтожается украинская техника и устанавливаются российские флаги на важных точках.
Потери ВСУ за прошедшую неделю.
В военном ведомстве также добавили, что в районе, где действует группировка «Центр», ВСУ за неделю потеряли до 3330 военных. На восточном направлении потери украинских солдат составили более 1860 человек. В зоне ответственности группировки «Днепр» потери противника достигли 380 военнослужащих. В районе группировки «Север» за неделю украинские бойцы потеряли до 1250 человек. В зоне действия группировки «Запад» потери ВСУ превысили 1660 военнослужащих. На южном направлении, где действует группировка «Юг», за неделю украинские силы потеряли более 1540 человек.
Путин в Перми.
О завершении спецоперации.
Во время рабочей поездки в Пермь президент России Владимир Путин посетил предприятие «Мотовилихинские заводы». В ходе беседы с сотрудниками завода глава государства выразил надежду, что события, связанные со специальной военной операцией, завершатся.
«Сейчас все восстановлено все работает. И надеюсь, и рассчитываю на то, что вот эти события, связанные со специальной военной операцией пройдут», — сказал глава государства.
Российское оружие и ОПК.
Характеристики российского оружия и техники стали значительно лучше после использования их в зоне спецоперации. Кроме того, отметил Путин, во время СВО предприятия ОПК работают на полную мощность. В связи с чем выпуск отдельных образцов вооружений в России за последние полтора-два года вырос в 30 раз.
«Я не сомневаюсь, что за это время, небольшое на самом деле время с точки зрения вашей истории, многое произвели по некоторым видам вооружения, по некоторым изделиям, вы уже знаете, увеличение производства произошло не в какие-то проценты, а в разы, в два, в три, в 10, в 15, а по некоторым изделиям — почти в 30 раз, вот буквально за полтора-два года», — подчеркнул президент РФ.
Что станет с ВС РФ после окончания СВО.
По словам Путина, Россия будет и дальше развивать свои вооруженные силы, даже после окончания спецоперации. Российский лидер подчеркнул, что армия станет еще современнее и мощнее.