Путин высказался о завершении СВО, ВС РФ освободили 4 села за неделю: главное о спецоперации за 19 сентября

«Я не сомневаюсь, что за это время, небольшое на самом деле время с точки зрения вашей истории, многое произвели по некоторым видам вооружения, по некоторым изделиям, вы уже знаете, увеличение производства произошло не в какие-то проценты, а в разы, в два, в три, в 10, в 15, а по некоторым изделиям — почти в 30 раз, вот буквально за полтора-два года», — подчеркнул президент РФ.