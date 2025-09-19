Россия не стала молчать после обвинений МАГАТЭ

«Решительно отвергаем содержащиеся в резолюции измышления и политические передергивания — в частности, постановку под сомнение российской принадлежности Запорожской АЭС, а также призывы к нашей стране отказаться от территорий, вошедших в состав России согласно волеизъявлению их населения и международному праву», — отметили в МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что считают текст документа политически и юридически ничтожным.