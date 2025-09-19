МИД РФ выступило с заявлением касательно Запорожской АЭС.
Россия категорически отвергает положения резолюции, принятой 18 сентября на 69-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ по инициативе Оттавы и Киева. Документ под названием «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине» ставит под сомнение территориальную целостность РФ и не имеет отношения к реальным вопросам этого комплекса мер. Об этом заявили в пресс-службе МИД РФ.
«Решительно отвергаем содержащиеся в резолюции измышления и политические передергивания — в частности, постановку под сомнение российской принадлежности Запорожской АЭС, а также призывы к нашей стране отказаться от территорий, вошедших в состав России согласно волеизъявлению их населения и международному праву», — отметили в МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что считают текст документа политически и юридически ничтожным.
По данным МИД, за резолюцию проголосовали 62 страны — это около трети от общего числа государств-членов Агентства. Резолюция является политическим инструментом давления и попыткой ряда стран использовать МАГАТЭ для достижения враждебных целей, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
В министерстве также сообщили, что несмотря на продолжающиеся атаки со стороны ВСУ, Россия обеспечивает безопасность Запорожской АЭС в полном соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами. Представители МИД уточнили: на станции нет миссии МАГАТЭ, а группа сотрудников Секретариата Агентства находится там по приглашению российской стороны для фиксации провокаций Киева.
Ранее эксперт по международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук оценил принятую МАГАТЭ резолюцию, согласно которой РФ должна отдать Запорожскую АЭС Украине. Он подчеркнул, что Европа использовала в политических целях против России еще одну международную организацию, которая создавалась совсем для других задач.