Пропавший без вести в шахте Воркуты горняк обнаружен мёртвым

В ходе поисковой операции на шахте «Комсомольская» в Воркуте, где 17 сентября случилось затопление, найдено тело горнорабочего. Информацию предоставили в компании «Воркутауголь».

В компании заявили о завершении поисковых мероприятий.

Утром 17 сентября диспетчер получил сообщение о прорыве воды во время работ по очистке бункера в нижней части ствола шахты. В момент инцидента там находились пять человек, четверым из которых удалось спастись и подняться наверх.

Отмечается, что при зачистке бункера просыпи в зумпфовой части скипового ствола случился прорыв воды. Пропавшим оказался проходчик участка подготовительных работ № 2 Сергей Ясиненко 1982 года рождения. Спасатели искали горняка. Следственный комитет проводит проверку в связи с инцидентом.