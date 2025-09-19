Под Ростовом экс-директор пойдет под суд за сомнительный ремонт Дворца спорта

В Гуково Ростовской области окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора спортивной школы. По версии следствия, он подписал все акты, принимая отремонтированный Дворец спорта.
Однако экс-руководитель не убедился в том, что работы выполнены должным образом. На деле ремонт оказался совсем низкого качества.
— В результате неправомерных действий обвиняемого подрядчику была необоснованно произведена оплата на сумму 15 миллионов рублей, выделенных из бюджета, — сообщили в донском следкоме.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд. Если вину мужчины признают, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
