Мужчина доверился навигатору и заблудился в джунглях

С наступлением темноты путешественник не справился с управлением и упал с мотоцикла. Транспортное средство разбилось, а сам он был вынужден продолжить путь пешком. Продрогший и измождённый, он прошёл около двух километров по глухой местности, прежде чем его обнаружил спасательный отряд.