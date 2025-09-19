Мужчина доверился навигатору и заблудился в джунглях

В Таиланде спасатели эвакуировали из джунглей молодого человека, который слишком доверился электронному помощнику в своём телефоне. Мужчина отправился к живописному водопаду в провинции Чонбури, чтобы сделать фотографии. Следуя подсказкам навигатора, он свернул с главной дороги на опасную лесную тропу. Об инциденте сообщило издание The Thaiger.
С наступлением темноты путешественник не справился с управлением и упал с мотоцикла. Транспортное средство разбилось, а сам он был вынужден продолжить путь пешком. Продрогший и измождённый, он прошёл около двух километров по глухой местности, прежде чем его обнаружил спасательный отряд.
Местные власти после этого случая призвали граждан и туристов быть более осмотрительными. Специалисты пояснили, что картографические сервисы не всегда различают асфальтированные трассы и непроходимые лесные пути, которые могут представлять серьёзную угрозу для жизни. Они рекомендовали всегда лично проверять надёжность и безопасность выбранного маршрута.