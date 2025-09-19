Ричмонд
Липецкий педофил получил более 20 лет колонии за совращение детей в интернете

Рецидивист-педофил, сидя за решеткой, умудрился совратить через интернет десятки детей — и получил новый срок.

По данным СМИ, в 2022 году осужденный находился в исправительной колонии строгого режима в Липецке за совершение преступных действий против половой неприкосновенности. При этом он вёл активную переписку с детьми в интернете, прося у них откровенные фотографии.

Для воплощения своих планов злоумышленник, общаясь с детьми, представлялся из ровесницей. Известно, что виновному назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, сообщили в региональном СК.