На Камчатке за два часа зафиксированы шесть новых афтершоков

Сейсмологи зафиксировали шесть новых афтершоков на Камчатке в течение последних двух часов. Об этом сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Магнитуда всех афтершоков варьировалась в пределах от 4,0 до 6,0. Сейсмоактивность в регионе продолжается. Три из шести подземных толчков были ощутимыми для жителей региона. Мониторинг сейсмической обстановки продолжается в усиленном режиме.

Ранее сообщалось, что новое землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Камчатке. Эпицентр подземных толчков, зафиксированных на глубине 18,7 км, располагался в 192 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. В отдельных районах краевого центра сила сотрясений достигла 4,3−4,8 балла.