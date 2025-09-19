Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подмосковном Боброво произошла драка с участием родителей и школьников

В посёлке Боброво, расположенном в Московской области, разгорелась масштабная потасовка с участием родителей и учеников местной школы.

В посёлке Боброво, расположенном в Московской области, разгорелась масштабная потасовка с участием родителей и учеников местной школы.

Согласно сообщениям в социальных сетях, отправной точкой конфликта стала ссора между матерями школьниц, которая впоследствии вовлекла и самих подростков.

На видеозаписи, опубликованной в интернете, видно, как две женщины вступили в рукопашную схватку, в то время как школьники неподалеку выясняли отношения с помощью кулаков.

Для урегулирования ситуации и прекращения насилия на место происшествия прибыл отряд сотрудников Росгвардии.