Эстония запросила консультации НАТО из-за инцидента с истребителями

Власти Эстонии официально обратились к странам НАТО с запросом о проведении консультаций. Поводом для обращения стало предполагаемое нарушение воздушного пространства страны якобы тремя российскими истребителями МиГ-31. Об этом сообщил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

В Минобороны подчеркивают, что российская авиация осуществляет полеты над нейтральными водами.

«Правительство Эстонии приняло решение запросить консультации НАТО в соответствии со статьей 4», — написал Кристен Михал в своем аккаунте в X (бывший Twitter). Эстонские власти ранее заявили, что утром 19 сентября три российских военных самолета пересекли границу воздушного пространства республики без разрешения.

Статья 4 Североатлантического договора предусматривает проведение консультаций между странами НАТО, если одна из них считает, что ее безопасность, территориальная целостность или политическая независимость подвергаются угрозе. В Минобороны России на подобные обвинения неоднократно отвечали, что все полеты авиации Вооруженных сил РФ осуществляются строго в соответствии с международными нормами и не нарушают границы других государств.

Ранее, 7 сентября, эстонский МИД уже вручал ноту протеста российской стороне из-за предполагаемого вторжения российского вертолета в воздушное пространство страны. Тогда, как и сейчас, российское Минобороны отрицало факт нарушения границы, утверждая, что все полеты проходят в соответствии с международными нормами.

