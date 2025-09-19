Эстония запросила консультации НАТО из-за инцидента с истребителями

В Минобороны подчеркивают, что российская авиация осуществляет полеты над нейтральными водами.
«Правительство Эстонии приняло решение запросить консультации НАТО в соответствии со статьей 4», — написал Кристен Михал в своем аккаунте в X (бывший Twitter). Эстонские власти ранее заявили, что утром 19 сентября три российских военных самолета пересекли границу воздушного пространства республики без разрешения.
Статья 4 Североатлантического договора предусматривает проведение консультаций между странами НАТО, если одна из них считает, что ее безопасность, территориальная целостность или политическая независимость подвергаются угрозе. В Минобороны России на подобные обвинения неоднократно отвечали, что все полеты авиации Вооруженных сил РФ осуществляются строго в соответствии с международными нормами и не нарушают границы других государств.
Ранее, 7 сентября, эстонский МИД уже вручал ноту протеста российской стороне из-за предполагаемого вторжения российского вертолета в воздушное пространство страны. Тогда, как и сейчас, российское Минобороны отрицало факт нарушения границы, утверждая, что все полеты проходят в соответствии с международными нормами.