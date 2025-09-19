Эстония запросила консультации НАТО из-за инцидента с истребителями

Статья 4 Североатлантического договора предусматривает проведение консультаций между странами НАТО, если одна из них считает, что ее безопасность, территориальная целостность или политическая независимость подвергаются угрозе. В Минобороны России на подобные обвинения неоднократно отвечали, что все полеты авиации Вооруженных сил РФ осуществляются строго в соответствии с международными нормами и не нарушают границы других государств.