Российский дрон заставил Украину потратить авиационную ракету стоимостью в сотни раз дороже

Как сообщало URA.RU ранее, в распоряжении ВВС Украины находятся пять основных типов боевых самолетов, включая американские F-16, которые считаются одним из ключевых элементов обороны страны. За последние месяцы в ходе воздушных боев украинская авиация столкнулась с существенными потерями. В частности, были зафиксированы крушения МиГ-29 и Mirage 2000.