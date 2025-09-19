Российский дрон заставил Украину потратить авиационную ракету стоимостью в сотни раз дороже

Атака на российский беспилотник обошлась Киеву слишком дорого.
Украинский истребитель F-16 сбил российский беспилотник ракетой AIM-9 Sidewinder. Ее стоимость составляет сотни тысяч долларов, что на порядки дороже дрона. Об этом пишут местные СМИ.
«Стоимость одной ракеты AIM-9 Sidewinder составляет сотни тысяч долларов. При этом российский беспилотник стоит в десятки раз дешевле», — уточнил telegram-канал «Страна.ua».
Издание опубликовало соответствующие видеокадры. Инцидент произошел на территории Украины, точные место и время не уточняются.
Как сообщало URA.RU ранее, в распоряжении ВВС Украины находятся пять основных типов боевых самолетов, включая американские F-16, которые считаются одним из ключевых элементов обороны страны. За последние месяцы в ходе воздушных боев украинская авиация столкнулась с существенными потерями. В частности, были зафиксированы крушения МиГ-29 и Mirage 2000.