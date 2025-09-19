Ричмонд
Задымление произошло в магазине самокатов в ТЦ на Таганской улице

Задымление произошло в магазине самокатов в ТЦ на Таганской улице. Из здания эвакуированы около 30 человек, загорелся аккумулятор на площади 2 квадратов.

Новость дополняется.