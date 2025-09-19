Тело гендиректора крупной фирмы обнаружили в Подмосковье: причины смерти и что известно о бизнесмене Тюнине

Выясняются обстоятельства смерти гендиректора.
В Подмосковье найдено тело генерального директора компании «Химпроминжиниринг» Александра Тюнина. По предварительным данным, он покончил с собой. Это событие вызвало широкий общественный резонанс, поскольку речь идет о заметной фигуре в высокотехнологичном бизнесе. Подробности в материале URA.RU.
Личность и карьера Тюнина.
Александр Тюнин родился в Иваново в 1974 году. Он получил два высших образования: экономическое и юридическое, оба — в Ярославском государственном университете. С начала 2000-х годов он активно строил карьеру сначала в телекоммуникационном секторе, а затем в сфере композитных материалов. В 2013 году Тюнин занял пост исполнительного директора крупного холдинга, а в 2016 стал менеджером на предприятии в госкорпорации «Росатом» в области композитов. Тюнин был женат, воспитывал двоих детей, заботился о своем здоровье. Коллеги отмечали его как опытного управленца и человека, умеющего выводить на рынок инновационные продукты.
«Химпроминжиниринг» и место компании в отрасли.
На предприятии выпускают инновационную продукциюФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
АО «НПК “Химпроминжиниринг” (бренд UMATEX) создано в 2016 году после реструктуризации активов “Росатома” в сегменте углеродных материалов. В состав включены крупные промышленные площадки в Балаково, Челябинске и Татарстане, а также компании, специализирующиеся на производстве тканей и спортивного инвентаря. Помимо российских активов, компания имеет торговые дома в Чехии и Китае. Основное направление — развитие технологий углеродных волокон и тканей, востребованных в авиации, автомобилестроении и спортивной отрасли.
Последние сделки и перспективы.
Технологии используются в текстильном производствеФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Недавно «Химпроминжиниринг» стал собственником компании «Порше Современные Материалы» (ПСМ), переходя в международный концерн Porcher Industries — одного из мировых лидеров по производству технического текстиля. Выручка ПСМ в 2019 году составила более 53 млн рублей, чистая прибыль — 14,5 млн. Эта сделка усилила позиции UMATEX на мировом рынке и расширила линейку высокотехнологичных материалов для промышленности и авиации.