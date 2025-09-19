Тело гендиректора крупной фирмы обнаружили в Подмосковье: причины смерти и что известно о бизнесмене Тюнине

Александр Тюнин родился в Иваново в 1974 году. Он получил два высших образования: экономическое и юридическое, оба — в Ярославском государственном университете. С начала 2000-х годов он активно строил карьеру сначала в телекоммуникационном секторе, а затем в сфере композитных материалов. В 2013 году Тюнин занял пост исполнительного директора крупного холдинга, а в 2016 стал менеджером на предприятии в госкорпорации «Росатом» в области композитов. Тюнин был женат, воспитывал двоих детей, заботился о своем здоровье. Коллеги отмечали его как опытного управленца и человека, умеющего выводить на рынок инновационные продукты.