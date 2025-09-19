Почему ВПК России оказался быстрее НАТО: ответ прост — независимость

Во время рабочей поездки в Пермь президент России Владимир Путин посетил предприятие «Мотовилихинские заводы». В ходе беседы с сотрудниками завода глава государства сообщил, что характеристики российского оружия и техники стали значительно лучше после использования их в зоне спецоперации. Кроме того, отметил Путин, во время СВО предприятия ОПК работают на полную мощность. В связи с чем выпуск отдельных образцов вооружений в России за последние полтора-два года вырос в 30 раз.