Почему ВПК России оказался быстрее НАТО: ответ прост — независимость

Россия обладает независимостью в плане производства вооружения, отметил аналитик.
Военно-техническая продукция стран НАТО, в частности крупная и дорогостоящая техника, такая как танки и истребители, создается усилиями нескольких государств-участников альянса. В то время как Россия способа справиться в одиночку. Об этом заявил руководитель «Бюро военно-политического анализа» Александр Михайлов.
«Они работают в коллаборации нескольких, а то и десятков государств над созданием какого-то типа вооружения. Россия в этом плане очень далеко ушла вперед как раз от этой зависимости», — рассказал аналитик. Его высказывание прозвучало в эфире радио Sputnik.
Кроме того, российский военно-промышленный комплекс (ВПК) за последние годы значительно опередил оборонную отрасль стран НАТО по скорости внедрения новых технологий и объемам выпуска вооружений. Это происходит благодаря ресурсам, которые добываются в РФ.
«Наша страна, в отличие от большинства стран мира, обладает полностью всей ресурсной базой для производства вооружений. То есть это те запасы наших природных ресурсов, которые мы добываем и используем, чтобы их не закупать за границей, а создавать у себя», — сказал Михайлов.
Во время рабочей поездки в Пермь президент России Владимир Путин посетил предприятие «Мотовилихинские заводы». В ходе беседы с сотрудниками завода глава государства сообщил, что характеристики российского оружия и техники стали значительно лучше после использования их в зоне спецоперации. Кроме того, отметил Путин, во время СВО предприятия ОПК работают на полную мощность. В связи с чем выпуск отдельных образцов вооружений в России за последние полтора-два года вырос в 30 раз.