Водитель погиб при ударе ВСУ по грузовику в Белгородской области

Ранее жительница Белгородской области получила минно-взрывную травму и баротравму в результате удара ВСУ по административному зданию в селе Никольское. Пострадавшая самостоятельно обратилась в белгородскую больницу № 2, погибших нет. В результате детонации повреждены остекление и фасад здания, а осколки попали в припаркованные легковые автомобили.