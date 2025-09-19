Политика Гозмана* заочно арестовали в России по делу об оправдании терроризма

Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал общественного деятеля и политика Леонида Гозмана* в рамках расследования уголовного дела по статье об оправдании терроризма. Постановление вступит в законную силу 23 сентября. Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщили на официальном сайте пресс-службы городских инстанций.
Против Гозмана* в декабре 2023 года возбудили уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Причиной стали посты политика в Сети, в которых тот писал о специальной военной операции на Украине. Уже в июле 2024 года его заочно приговорили к восьми годам и шести месяцам колонии.
Осенью того же года супруга политика Марина Егорова признала вину в контрабанде антиквариата. У перевозчика, которого она отправила из России в Берлин, на границе нашли серебряные и мельхиоровые вилки и ложки. Женщину заключили под домашний арест. Подробности этого дела — в материале «Вечерней Москвы».
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции, внесен в перечень террористов и экстремистов.