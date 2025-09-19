Политика Гозмана* заочно арестовали в России по делу об оправдании терроризма

Против Гозмана* в декабре 2023 года возбудили уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Причиной стали посты политика в Сети, в которых тот писал о специальной военной операции на Украине. Уже в июле 2024 года его заочно приговорили к восьми годам и шести месяцам колонии.