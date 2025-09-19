Семь автомобилей столкнулись на столичной кольцевой

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечером 19 сентября в районе 10-го км внешнего кольца МКАД произошло столкновение семи автомобилей, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, авария случилась в результате несоблюдения безопасной дистанции.
В ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения. В настоящий момент движение на участке восстановлено. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска.
Госавтоинспекторы напомнили: водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспорта, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки. -0-