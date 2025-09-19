Число пострадавших при столкновении парома и сухогруза в Босфоре возросло

Руководство провинции Стамбул ранее сообщало о восьми госпитализированных после инцидента.
«В результате инцидента жертв нет, пострадали 12 человек… загрязнения окружающей среды не зафиксировано», — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе министерства.
Инцидент произошел в пятницу у причала Ускюдар на азиатской части мегаполиса.
Паром, выполнявший рейс Бешикташ-Ускюдар, столкнулся с сухогрузом под флагом Панамы. Начато расследование инцидента. Оба судна отбуксированы, на месте работает береговая охрана, уточнили власти провинции Стамбул.