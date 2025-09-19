В Подмосковье две матери и их сыновья подрались около школы

«В дежурную часть Булатниковского отделения полиции УМВД России по Ленинскому городскому округу от двух местных жительниц поступили заявления о конфликте», — сообщили в полиции Подмосковья. Предварительно, около учебного заведения в поселке Боброво между двумя женщинами, а также их несовершеннолетними сыновьями произошла ссора, в ходе которой они причинили друг другу телесные повреждения.