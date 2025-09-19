Ричмонд
В Подмосковье две матери и их сыновья подрались около школы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Конфликт между двумя женщинами произошел в Подмосковье, в результате они и их несовершеннолетние сыновья подрались рядом со школой. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Источник: ГУ МВД

«В дежурную часть Булатниковского отделения полиции УМВД России по Ленинскому городскому округу от двух местных жительниц поступили заявления о конфликте», — сообщили в полиции Подмосковья. Предварительно, около учебного заведения в поселке Боброво между двумя женщинами, а также их несовершеннолетними сыновьями произошла ссора, в ходе которой они причинили друг другу телесные повреждения.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.