Дебошир на борту рейса Стамбул — Казань вынудил самолет приземлиться в Сочи

Агрессивный пассажир вынудил воздушное судно, летевшее из Стамбула в Казань, совершить посадку в аэропорту Сочи. Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

— Мои коллеги из транспортной полиции в аэропорту Сочи задержали агрессивного авиапассажира. В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от экипажа самолета, следовавшего из Стамбула в Казань, что во время полета один из пассажиров грубо нарушает общественный порядок. Командир лайнера принял решение о вынужденной посадке в Сочи. Сотрудники полиции сняли с рейса и доставили в отдел 60-летнего иностранного гражданина, — написала она в Telegram-канале.

Уточняется, что после набора высоты пассажир начал вести себя вызывающе, кричал и провоцировал конфликты с другими людьми на борту, на замечания не реагировал. Данная ситуация угрожала безопасности полета, отметила представитель МВД.

Авиадебошира привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

9 сентября суд отправил на два года и один месяц в тюрьму мужчину, который с кулаками напал на сотрудников правоохранительных органов в аэропорту Шереметьево.

