Дебошир на борту рейса Стамбул — Казань вынудил самолет приземлиться в Сочи

— Мои коллеги из транспортной полиции в аэропорту Сочи задержали агрессивного авиапассажира. В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от экипажа самолета, следовавшего из Стамбула в Казань, что во время полета один из пассажиров грубо нарушает общественный порядок. Командир лайнера принял решение о вынужденной посадке в Сочи. Сотрудники полиции сняли с рейса и доставили в отдел 60-летнего иностранного гражданина, — написала она в Telegram-канале.