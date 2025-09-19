Летевший из Стамбула в Казань самолет вынужденно приземлился в Сочи

Самолет, который выполнял рейс по маршруту Стамбул — Казань, вынужденно приземлился в аэропорту Сочи. Это произошло из-за агрессивного иностранного пассажира, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в дежурную часть линейного отдела полиции поступило сообщение от экипажа лайнера о том, что один из пассажиров нарушает общественный порядок в самолете. В итоге командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в Сочи.
«В Международном аэропорту города Сочи имени В. И. Севастьянова мои коллеги из транспортной полиции задержали агрессивного авиапассажира», — рассказала Волк.
Она также отметила, что авиадебоширом оказался 60-летний иностранный гражданин. Его уже привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Ранее сообщалось, что летевший из Китай в Иркутск самолет экстренно сел на территории авиазавода.
