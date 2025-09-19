Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Летевший из Стамбула в Казань самолет вынужденно приземлился в Сочи

Самолет, который выполнял рейс по маршруту Стамбул — Казань, вынужденно приземлился в аэропорту Сочи.

Самолет, который выполнял рейс по маршруту Стамбул — Казань, вынужденно приземлился в аэропорту Сочи. Это произошло из-за агрессивного иностранного пассажира, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в дежурную часть линейного отдела полиции поступило сообщение от экипажа лайнера о том, что один из пассажиров нарушает общественный порядок в самолете. В итоге командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в Сочи.

«В Международном аэропорту города Сочи имени В. И. Севастьянова мои коллеги из транспортной полиции задержали агрессивного авиапассажира», — рассказала Волк.

Она также отметила, что авиадебоширом оказался 60-летний иностранный гражданин. Его уже привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Ранее сообщалось, что летевший из Китай в Иркутск самолет экстренно сел на территории авиазавода.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше