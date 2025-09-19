Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина пострадал при атаке FPV-дрона на автомобиль в Курской области

В Курской области в результате атаки украинского FPV-дрона на автомобиль пострадал мужчина. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, машину атаковали вечером 19 сентября на трассе вблизи посёлка Хомутовка Хомутовского района.

Источник: Life.ru

В результате удара БПЛА автомобиль загорелся.

«В результате атаки пострадал 59-летний мужчина. Информация о его состоянии уточняется», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Власти просят граждан быть бдительными и не пренебрегать мерами безопасности в условиях, когда ВСУ наносят удары по мирной инфраструктуре.

Ранее ВСУ атаковали заправку в городе-спутнике ЗАЭС. В результате налёта ранения получили два человека. Также повредило несколько автомобилей.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше