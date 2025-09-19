Ричмонд
Аэропорты Волгограда и Калуги временно ограничили работу

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Волгограда и Калуги вечером 19 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Работа волгоградского и калужского аэропортов временно ограничена. Соответствующее уведомление опубликовало Федеральное агентство воздушного транспорта.

«Аэропорт Волгоград… Калуга (Грабцево)… Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — следует из сообщения представителя Росавиации.

Соответствующая информация появилась в Telegram-канале около 23:21 по мск 19 сентября.

Аналогичное решение было принято и в отношении аэропорта Калуги спустя всего лишь несколько минут. Причины те же.

Напомним, что днями ранее подобные ограничения были введены в саратовском аэропорту «Гагарин». При этом утром 18 сентября была ограничена работа аэропорта Курумоч в Самаре. Причина — угроза атаки беспилотников.