Аэропорты Волгограда и Калуги временно ограничили работу

Работа волгоградского и калужского аэропортов временно ограничена. Соответствующее уведомление опубликовало Федеральное агентство воздушного транспорта.
«Аэропорт Волгоград… Калуга (Грабцево)… Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — следует из сообщения представителя Росавиации.
Соответствующая информация появилась в Telegram-канале около 23:21 по мск 19 сентября.
Аналогичное решение было принято и в отношении аэропорта Калуги спустя всего лишь несколько минут. Причины те же.
Напомним, что днями ранее подобные ограничения были введены в саратовском аэропорту «Гагарин». При этом утром 18 сентября была ограничена работа аэропорта Курумоч в Самаре. Причина — угроза атаки беспилотников.