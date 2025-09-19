Ричмонд
Shot: Ангар с кислородными баллонами загорелся на севере Москвы

Пожар произошел в ангаре с кислородными баллонами на севере столицы. По предварительным данным, в помещении могли находиться люди. Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.

Пожар произошел в ангаре с кислородными баллонами на севере столицы. По предварительным данным, в помещении могли находиться люди. Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.

Уточняется, что возгорание случилось в ангаре со стройматериалами в Западном Дегунино на улице Пеловская.

— В данный момент сотрудники МЧС занимаются тушением пожара по рангу 1. Площадь возгорания может достигать 1500 квадратных метров. Внутри находятся кислородные баллоны, которые могут взорваться в любой момент, — сказано в публикации.

В настоящее время проверяется информация о том, находились ли внутри ангара люди.

В этот же вечер около 30 человек эвакуировали из торгового центра на Таганской улице в Москве из-за задымления. Причиной случившегося стал аккумулятор в магазине самокатов, который загорелся на площади два квадратных метра.

Днем в поселке городского типа Лопатино в Ленинском городском округе Московской области загорелся дом № 17 на улице Сухановской. На место прибыли пожарные, которые эвакуировали жильцов.