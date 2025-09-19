Загоревшийся на севере Москвы ангар потушили

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в ангаре на севере столицы. Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщили в пресс-службе столичного МЧС.
Уточняется, что огонь охватил почти 300 квадратных метров металлического ангара.
— Сведений о пострадавших не поступало. В тушении были задействованы 33 специалиста и 11 единиц техники, — говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в ангаре с кислородными баллонами на севере Москвы. По предварительным данным, в помещении могли находиться люди, написал Telegram-канал Shot. Уточняется, что возгорание случилось в ангаре со стройматериалами в Западном Дегунино на улице Пеловская.
В этот же вечер около 30 человек эвакуировали из торгового центра на Таганской улице в Москве из-за задымления. Причиной случившегося стал аккумулятор в магазине самокатов, который загорелся на площади два квадратных метра.