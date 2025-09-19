Агрессивный пассажир вынудил самолет Стамбул-Казань сесть в Сочи

По её словам, экипаж доложил в дежурную часть линейного отдела полиции, что во время полёта один из пассажиров грубо нарушал порядок. Командир принял решение совершить вынужденную посадку в международном аэропорту Сочи имени В. И. Севастьянова, где сотрудники транспортной полиции задержали 60-летнего иностранца и доставили в отдел.