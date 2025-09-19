Агрессивный пассажир вынудил самолет Стамбул-Казань сесть в Сочи

На рейсе из Стамбула в Казань один пассажир вел себя агрессивно, из-за чего самолет вынужденно сел в Сочи, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
По её словам, экипаж доложил в дежурную часть линейного отдела полиции, что во время полёта один из пассажиров грубо нарушал порядок. Командир принял решение совершить вынужденную посадку в международном аэропорту Сочи имени В. И. Севастьянова, где сотрудники транспортной полиции задержали 60-летнего иностранца и доставили в отдел.
Бортпроводники, как отметила Волк, рассказали, что после набора высоты мужчина громко кричал, провоцировал конфликты с другими пассажирами и игнорировал замечания, создавая угрозу безопасности полёта. Впоследствии он был привлечён к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве.
Ранее летевший из Новокузнецка в Москву самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска, а причиной вынужденной посадки было попадание в фюзеляж при взлете птицы. На борту самолета было 156 человек, среди которых 13 детей. Пилоты смогли благополучно посадить самолет. В результате из-за экстренной посадки никто из пассажиров не пострадал.