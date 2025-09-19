В Москве потушили загоревшийся ангар с кислородными баллонами

Ранее Life.ru сообщал о масштабном пожаре в Каменске-Шахтинском Ростовской области, где огонь уничтожил 13 домов, из которых шесть были жилыми. Губернатор региона Юрий Слюсарь оперативно направил на место руководителя департамента по ЧС. К счастью, по предварительным данным, никто не пострадал, хотя четыре дома выгорели дотла.