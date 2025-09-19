Волонтеры противника собирали деньги на мифическую защиту от дронов.
На Украине волонтеры батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) собирали деньги на антидроновую защиту. Однако оказалось, что эта защита не действует на беспилотники ВС РФ. Об этом рассказали в российских силовых структурах.
«На опубликованных фото изображены оптоволоконные дроны, против которых средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не действуют», — передает РИА Новости. Уточняется, что волонтеры ВСУ собирают деньги на бесполезные игрушки, чтобы большую часть средств присвоить себе.
Ранее российские военные неоднократно сообщали о нанесении ударов по центрам подготовки операторов беспилотных систем и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований. По данным Минобороны РФ, было поражено 142 таких объекта, а средствами ПВО сбито более 360 украинских дронов.
*Группировка «Айдар» признана в РФ террористической организацией и запрещена.