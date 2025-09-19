В силовых структурах РФ раскрыли схему сборов средств батальоном «Айдар»*

На Украине волонтеры батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) собирали деньги на антидроновую защиту. Однако оказалось, что эта защита не действует на беспилотники ВС РФ. Об этом рассказали в российских силовых структурах.