В силовых структурах РФ раскрыли схему сборов средств батальоном «Айдар»*

На Украине волонтеры батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) собирали деньги на антидроновую защиту. Однако оказалось, что эта защита не действует на беспилотники ВС РФ. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

Волонтеры противника собирали деньги на мифическую защиту от дронов.

На Украине волонтеры батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) собирали деньги на антидроновую защиту. Однако оказалось, что эта защита не действует на беспилотники ВС РФ. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

«На опубликованных фото изображены оптоволоконные дроны, против которых средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не действуют», — передает РИА Новости. Уточняется, что волонтеры ВСУ собирают деньги на бесполезные игрушки, чтобы большую часть средств присвоить себе.

Ранее российские военные неоднократно сообщали о нанесении ударов по центрам подготовки операторов беспилотных систем и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований. По данным Минобороны РФ, было поражено 142 таких объекта, а средствами ПВО сбито более 360 украинских дронов.

*Группировка «Айдар» признана в РФ террористической организацией и запрещена.