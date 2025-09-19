Польские СМИ раскритиковали Сикорского за призывы атаковать Россию

По словам журналиста, заявление главы внешнеполитического ведомства Польши звучит крайне радикально и может свидетельствовать о подготовке более явного вовлечения страны в противостояние на территории Украины. Назвать то, что делает Сикорский, «безответственностью» — это слишком мягко, считает автор статьи. В материале также отмечается, что в нынешней политической ситуации правительство Дональда Туска активно использует тему воздушных инцидентов и угроз со стороны России для отвлечения внимания от внутренних проблем.