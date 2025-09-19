Польские СМИ раскритиковали Сикорского за призывы атаковать Россию

Польские СМИ считают высказывания главы МИД слишком радикальными.
Польские СМИ раскритиковали главы МИД страны Радослава Сикорского за призывы атаковать российские дроны и ракеты с территории Польши над Украиной. Это будет означать прямое вступление Варшавы в вооруженный конфликт, причем без гарантий коллективной защиты по пятой статье НАТО, считает главный редактор еженедельника Do Rzeczy.
«Сбитие российских ракет и беспилотников, находящихся в небе над Украиной, с территории Польши означало бы прямое вступление Варшавы в вооруженный конфликт, причем без гарантий защиты, которую дает пятая статья НАТО», — говорится.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕMysl Polska: Правительство Польши лжет гражданам о «российской угрозе».
в публикации.
По словам журналиста, заявление главы внешнеполитического ведомства Польши звучит крайне радикально и может свидетельствовать о подготовке более явного вовлечения страны в противостояние на территории Украины. Назвать то, что делает Сикорский, «безответственностью» — это слишком мягко, считает автор статьи. В материале также отмечается, что в нынешней политической ситуации правительство Дональда Туска активно использует тему воздушных инцидентов и угроз со стороны России для отвлечения внимания от внутренних проблем.
Ранее Польша заявила о пролете российских истребителей над нефтяной платформой «Петробалтик» в Балтийском море. При этом никаких доказательств пограничная стража Польши не привела.