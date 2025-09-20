Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над двумя российскими регионами сбили несколько дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны России уничтожили над Крымом и Ростовской областью шесть украинских беспилотников.

Силы противовоздушной обороны России уничтожили над Крымом и Ростовской областью шесть украинских беспилотников. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

Атака была отражена в период с 21:00 до 23:00 пятницы.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять — над территорией Республики Крым и один — над территорией Ростовской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило о сбитом над Черным морем беспилотнике ВСУ.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.