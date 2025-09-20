Украинские дроны атаковали республику Крым и Ростовскую область

Ранее, в период с 16:00 до 18:00 по московскому времени, дежурные подразделения противовоздушной обороны ликвидировали три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. По одному — над территориями Белгородской и Курской областей, а также над акваторией Черного моря.