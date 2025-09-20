Украинские дроны атаковали республику Крым и Ростовскую область

ПВО России уничтожила несколько дронов ВСУ.
Шесть украинских беспилотников самолетного типа ликвидированы дежурными средствами противовоздушной обороны России с 21 до 23 часов по московскому времени. Дроны уничтожены над территорией Республики Крым и Ростовской области. Об этом говорится в telegram-канале Министерства обороны РФ.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДроны атаковали регионы России, закрываются аэропорты: онлайн-трансляция.
«Средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пять — над территорией Республики Крым и один — над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее, в период с 16:00 до 18:00 по московскому времени, дежурные подразделения противовоздушной обороны ликвидировали три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. По одному — над территориями Белгородской и Курской областей, а также над акваторией Черного моря.