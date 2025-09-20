Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские дроны атаковали республику Крым и Ростовскую область

Шесть украинских беспилотников самолетного типа ликвидированы дежурными средствами противовоздушной обороны России с 21 до 23 часов по московскому времени. Дроны уничтожены над территорией Республики Крым и Ростовской области. Об этом говорится в telegram-канале Министерства обороны РФ.

ПВО России уничтожила несколько дронов ВСУ.

Шесть украинских беспилотников самолетного типа ликвидированы дежурными средствами противовоздушной обороны России с 21 до 23 часов по московскому времени. Дроны уничтожены над территорией Республики Крым и Ростовской области. Об этом говорится в telegram-канале Министерства обороны РФ.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДроны атаковали регионы России, закрываются аэропорты: онлайн-трансляция.

«Средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пять — над территорией Республики Крым и один — над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее, в период с 16:00 до 18:00 по московскому времени, дежурные подразделения противовоздушной обороны ликвидировали три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. По одному — над территориями Белгородской и Курской областей, а также над акваторией Черного моря.