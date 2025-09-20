Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На севере столицы горит ангар с кислородными баллонами. Видео

В ангаре с кислородными баллонамина на севере Москвы произошел пожар. Огонь охватил около 300 квадратных метров металлического ангара, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Спасателям удалось ликвидировать возгорание.

В ангаре с кислородными баллонамина на севере Москвы произошел пожар. Огонь охватил около 300 квадратных метров металлического ангара, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Сведений о пострадавших не поступало. В тушении были задействованы 33 специалиста и 11 единиц техники», — уточнили в telegram-канале ведомства. По данным Shot, пожар произошел в Западном Дегунино на улице Пяловская.

Ранее сотни человек экстренно эвакуировали из офиса в центре Москвы. Причиной стало срабатывание автоматической пожарной сигнализации.