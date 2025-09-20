На севере столицы горит ангар с кислородными баллонами. Видео

Спасателям удалось ликвидировать возгорание.
В ангаре с кислородными баллонамина на севере Москвы произошел пожар. Огонь охватил около 300 квадратных метров металлического ангара, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Сведений о пострадавших не поступало. В тушении были задействованы 33 специалиста и 11 единиц техники», — уточнили в telegram-канале ведомства. По данным Shot, пожар произошел в Западном Дегунино на улице Пяловская.
Ранее сотни человек экстренно эвакуировали из офиса в центре Москвы. Причиной стало срабатывание автоматической пожарной сигнализации.