Отель в Турции с русскими туристами эвакуировали из-за масштабного пожара

Ранее масштабные лесные пожары уже затронули различные районы провинции Анталья, где проводилась эвакуация жителей и были задействованы значительные силы спасателей. В некоторых курортных зонах, таких как Аланья, отели сообщали, что угрозы для туристов не было и эвакуация не проводилась, однако запах гари ощущался на территории гостиниц.