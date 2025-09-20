Ричмонд
Отель в Турции с русскими туристами эвакуировали из-за масштабного пожара

Пожары бушуют рядом с отелем.

Из-за пожара в окрестностях Антальи в Турции началась эвакуация отеля, где проживали туристы из России. Об этом рассказали очевидцы.

«Огонь подходит к отелю “Титаник” в Белеке. Туристов, в том числе из России эвакуируют», — передает портал Antalya Hakkinda. Уточняется, что на месте работают представители экстренных служб.

Ранее масштабные лесные пожары уже затронули различные районы провинции Анталья, где проводилась эвакуация жителей и были задействованы значительные силы спасателей. В некоторых курортных зонах, таких как Аланья, отели сообщали, что угрозы для туристов не было и эвакуация не проводилась, однако запах гари ощущался на территории гостиниц.