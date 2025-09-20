При столкновении парома и сухогруза в Босфоре пострадали 12 человек

12 человек получили травмы в результате столкновения парома с сухогрузом в Босфорском проливе, информирует Министерство транспорта и инфраструктуры Турции.
Инцидент случился неподалёку причала от Ускюдар. Столкнулись пассажирский паром рейсом Бешикташ-Ускюдар и сухогруз, который шёл под флагом Панамы.
Местные власти начали расследование.
В настоящее время паром и сухогруз отбуксированы, на месте находятся сотрудники береговой охраны.
Ранее сообщалось, что в Босфорском проливе в Стамбуле столкнулись 80-метровый сухогруз под флагом Того и 180-метровый сухогруз под флагом Панамы.