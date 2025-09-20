Ричмонд
В аэропорту Тамбова ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

Аэропорт Тамбова временно изменил организацию работы ночью 19 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о введении временных ограничений на выполнение авиационных операций по приему и выпуску воздушных судов в столичном аэропорту Тамбова — Донское.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщила Росавиация в Telegram-канале.

Соответствующая информация появилась с Telegram-канале около 00:10 по мск.

Напомним, что незадолго до этого временные ограничения были введены в двух региональных аэропортах России — Волгограда и Калуги. Аэропорты не выпускают и не принимают воздушные судна. Однако несмотря на это, накануне аэропорт Краснодара принял первый рейс с 2022 года. Тогда заждавшихся пассажиров встретили хлебом и солью. Позднее в Росавиации сообщили, что зарубежные компании заинтересованы в полетах в Краснодар.