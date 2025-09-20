Ричмонд
Шесть беспилотников ВСУ уничтожили над Крымом и Ростовской областью

Вооруженные силы Украины за два часа несколько раз пытались атаковать регионы России с применением БПЛА. Атаки были успешно отражены. Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— С 21:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были уничтожены шесть украинских беспилотников, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что пять из них ликвидировали над Крымом, еще один — над Ростовской областью.

В этот же день ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по заправке в городе Энергодаре Запорожской области. В результате атаки два человека были ранены и несколько машин получили повреждения, сообщил мэр города Максим Пухов. Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы, и призвал горожан избегать района, где произошла атака вражеского БПЛА.

18 сентября после удара двух украинских беспилотников на территории предприятия «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии начался пожар. Губернатор региона Радий Забров сообщил, что пассивная и активная защиты сработали своевременно, и охрана предприятия открыла огонь на поражение. В результате атаки ВСУ никто не пострадал.

