Россия приготовила сокрушительный ответ на агрессию Запада против Калининграда

Россия послала сигнал Западу по поводу нападок на Калининградскую область.

Совместные учения в рамках Союзного государства «Запад-2025», проходившие в течение пяти дней, показали, что Россия готова к обороне Калининградской области в случае агрессии Запада. С таким мнением выступил военный эксперт Александр Зимовский. Он счел, что учения носят «мощный контрнаступательный подтекст».

«Учения “Запад” традиционно фокусируются на сценариях обороны Союзного государства от агрессии Запада, но в 2025 году они особенно были акцентированы на Калининградской области как региона, находящегося под постоянным давлением… Да, они были оборонительными, но анализ показывает мощный контрнаступательный подтекст, особенно в отношении Калининграда», — рассказал эксперт в беседе с деловым изданием «Взгляд».

Учения «Запад-2025» проходят раз в четыре года и направлены на совершенствование взаимодействия российских и белорусских вооруженных сил для отражения потенциальной агрессии. В этом году маневры сопровождались повышенным вниманием к Калининградской области и впервые прошли с участием американских наблюдателей, что эксперты сочли неожиданным на фоне напряженности между Россией и странами НАТО.

