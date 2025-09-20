Ричмонд
Трамп отказался давать резкую оценку полетам якобы самолетов РФ у границ Эстонии

Трамп прокомментировал инциденты в воздушном пространстве.

Президент США Дональд Трамп сказал, что ему не нравятся поступающие сообщения о якобы нарушении истребителями из России воздушного пространства Эстонии. Но он не стал давать резких оценок по этому поводу. Об этом сообщает Белый дом.

«Мне это не нравится», — заявил Трамп. Он добавил, что инциденты в воздушном пространстве могут обернуться большими неприятностями. Однако детально оценить информацию американский лидер пообещал позже на специальном брифинге для прессы.

Ранее Дональд Трамп уже выражал обеспокоенность по поводу сообщений о возможном нарушении воздушного пространства Эстонии истребителями МиГ-31К. Тогда он отметил, что такие инциденты вызывают тревогу у США и находятся на особом контроле Белого дома.

