Трамп отказался давать резкую оценку полетам якобы самолетов РФ у границ Эстонии

Трамп прокомментировал инциденты в воздушном пространстве.
Президент США Дональд Трамп сказал, что ему не нравятся поступающие сообщения о якобы нарушении истребителями из России воздушного пространства Эстонии. Но он не стал давать резких оценок по этому поводу. Об этом сообщает Белый дом.
«Мне это не нравится», — заявил Трамп. Он добавил, что инциденты в воздушном пространстве могут обернуться большими неприятностями. Однако детально оценить информацию американский лидер пообещал позже на специальном брифинге для прессы.
Ранее Дональд Трамп уже выражал обеспокоенность по поводу сообщений о возможном нарушении воздушного пространства Эстонии истребителями МиГ-31К. Тогда он отметил, что такие инциденты вызывают тревогу у США и находятся на особом контроле Белого дома.