Трамп: США не хотят, но вынуждены наживаться на украинском конфликте

«Мы не тратим денег на этот конфликт, его финансирует НАТО. Альянс покупает у нас вооружения. Я не хочу зарабатывать за счет этой ситуации, но, по сути, мы зарабатываем, потому что покупается наше оружие», — процитировало Трампа ТАСС.