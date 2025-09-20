Трамп: США не хотят, но вынуждены наживаться на украинском конфликте

Трамп признался, что конфликт на Украине приносит США доход.
Соединенные Штаты получают прибыль от поставок вооружения на Украину, несмотря на нежелание извлекать выгоду из этого конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Мы не тратим денег на этот конфликт, его финансирует НАТО. Альянс покупает у нас вооружения. Я не хочу зарабатывать за счет этой ситуации, но, по сути, мы зарабатываем, потому что покупается наше оружие», — процитировало Трампа ТАСС.
Глава Белого дома уточнил, что государства военно-политический блока финансируют НАТО. А затем альянс «делает с этим все, что хочет».
Ранее США неоднократно призывали европейских союзников активнее участвовать в финансировании поддержки Украины и санкционном давлении на Россию, отмечая, что Вашингтон не намерен нести все расходы в одиночку. Летом 2025 года страны НАТО также решили учитывать военную помощь Украине в структуре своих оборонных расходов.