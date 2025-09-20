Временные ограничения введены в аэропорту Саратова

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на взлет и посадку воздушных судов в аэропорту Саратова — Гагарин.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — следует из сообщения в Telegram-канале Росавиации.
Соответствующая информация появилась в Telegram-канале около 00:46 по мск 20 сентября.
Уточняется, что ограничения введены с целью поддержания безопасности авиационных операций. При этом накануне в ряде российских городов также были введены подобные ограничения. Так, изменения в организации работы были введены в аэропортах Тамбова и Волгограда.